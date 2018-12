12 dicembre 2018- 09:36 **Manovra: Salvini, ok a Macron e pulci a Italia sarebbe fine Ue**

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Sono ottimista sul fatto che una soluzione si trovi. Noi come italiani la soluzione l'abbiamo trovata, per questo confido nel buon senso di Bruxelles". Lo dice, da Gerusalemme, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, riguardo la trattativa con l'Europa per evitare la procedura d'infrazione."Mi rifiuto di immaginare - prosegue - che si faccia finta di niente di fronte alle richieste miliardarie che arrivano da un Macron in evidente difficoltà, e si facciano le pulci in tasca agli italiani. Sarebbe veramente la fine di questa Unione europea".