4 novembre 2018- 13:45 Manovra: Salvini, più di qualcuno a Bruxelles non l'ha letta

Belluno, 4 nov. (AdnKronos) - "Che non stiamo rispettando i vincoli europei è tutto da dimostrare, ma forse più di qualcuno a Bruxelles non deve aver letto il testo della manovra, altrimenti non la contesterebbe: prevede 15 miliardi di euro di investimenti. E' una manovra che non si vedeva da anni, e che fa andare avanti il Paese, a differenza delle manovre di Monti, Renzi e Gentiloni che hanno fatto fare passi indietro all'Italia, tanto applaudite da Bruxelles". Lo ha ribadito, con forza, il vicepremier Matteo Salvini a margine della conferenza stampa a Belluno, dove ha fatto un sopralluogo dei luoghi più colpiti dal maltempo in Veneto.