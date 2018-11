25 novembre 2018- 18:02 Manovra: Salvini, reddito cittadinanza? Allo studio diverse opzioni

Roma, 25 nov. (AdnKronos) - Sul reddito di cittadinanza, e le distanze tra Lega e M5S sul tema, "l'importante è legare la misura al mondo del lavoro, assolutamente al reingresso nel mondo del lavoro. Il reddito di cittadinanza si potrebbe anche legare direttamente alle imprese: ci sono allo studio diverse opzioni". Lo spiega il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un'intervista all'Adnkronos.La misura bandiera del M5S "c'è nel programma di governo e aiuta gli ultimi, l'importante è che vada a sostituire tutti i benefici che vengono dati e non si vada a sommare per evitare furbate. Un sostegno agli ultimi che sono stati dimenticati sicuramente è utile. Il budget per realizzarlo c'è, l'aiuto a chi perde il lavoro in attesa lo ritrovi è un principio che condividiamo: la Regione Lombardia, dove noi governiamo da 20 anni, ha già un reddito di autonomia, un sostegno economico per chi ne ha bisogno".