13 novembre 2018- 19:40 **Manovra: Salvini, se a Ue va bene contenti sennò tiriamo dritti lo stesso**

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "Lavoriamo a una manovra che garantisca più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse, non per tutti ma per tanti. Se all'Europa va bene siam contenti, se all'Europa non va bene tiriamo dritti lo stesso". Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, arrivando a Palazzo Chigi dove a breve inizierà il vertice -prima del cdm- con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l'altro vicepremier Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria.