8 gennaio 2019- 20:27 Manovra: Salvini, se no aiuti a disabili e famiglie, no Lega a dl reddito

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Sono in fase di elaborazione i decreti attuativi di quota 100 e reddito di cittadinanza. Io conto che sia contenuto tutto quello è previsto. Nel reddito di cittadinanza mi aspetto che ci siano i sostegni ai disabili e alle famiglie numerose, che vanno premiate. Io darò il mio consenso a questo aiuto ai poveri, agli ultimi a patto che ci siano tutti gli ultimi, i disabili e famiglie numerose in primis, non in fondo ma davanti". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb.