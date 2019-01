17 gennaio 2019- 20:10 Manovra: Salvini, soldi per quota 100 ci sono, se avanzeranno taglio tasse

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Il via libera alla riforma Fornero "è un passaggio storico, se meno persone fluiranno di questa scelta, e in meno andranno in pensione, i soldi che avanzeranno verranno reinvestiti in tagli delle tasse. I soldi ci sono, posso garantirlo tranquillamente, nessuno si vedrà negato il diritto alla pensione". Lo assicura il vicepremier Matteo Salvini.