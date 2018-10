20 ottobre 2018- 17:41 Manovra: Salvini, solo chi ha fatto dichiarazione redditi beneficerà misure

Roma, 20 ott. (AdnKronos) - Niente sconti per gli evasori. Delle misure di pax fiscale "beneficeranno solo coloro che hanno fatto dichiarazione dei redditi", ma che "per difficoltà" non sono riusciti a saldare i conti con lo Stato. Lo dice Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm.