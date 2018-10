10 ottobre 2018- 09:04 Manovra: Salvini, spread a 400? Non mi pongo il problema che non esiste

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Spread a quota 400? "Non ci arriverà, noi andiamo avanti e non mi pongo un problema che non esiste. Siamo stati abituati a governi che andavano a Bruxelles con il cappello in mano, tutti questi geni che ora parlano". Così il vicepremier Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai tre."Tutti i governi precedenti - rivendica il ministro dell'Interno - hanno aumentato il debito. Ora è come andare da un medico perché hai l'influenza, ti dà una medicina ma dopo 5 anni hai ancora la febbre. Ebbene, o cambi medicina o cambi il medico".Per Salvini occorre "non farsi prendere dal panico che non esiste. Dietro lo spread c'è qualcuno che in multinazionali e istituti finanziari importanti decide con un click compro o vendo. Ci sono pochi, grandi personaggi che sperano che l'Italia salti. L'Italia non salta, il governo va avanti. Se qualcuno continua a speculare sull'Italia, sbaglia a farlo". Per il vicepremier sono "tutti contro l'Italia, perché in Italia ci sono aziende sane che qualcuno vuole comprare sottocosto. Penso a pezzi di Eni, di Enel. Complotto? Ma che complotto, non ci sono marziani. Qui si tratta di finanza".