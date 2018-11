22 novembre 2018- 09:37 Manovra: Salvini, spread deciso con un clic dall'altra parte del mondo

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - "Lo spread viene deciso con un clic dall'altra parte del mondo, che decide oggi l'Italia sale, l'Italia scende. E' chiaro che quello non è controllabile. L'economia italiana è sana, il presidente dell'Associazione bancaria italiana ha detto l'economia italiana è tra le più sane d'Europa e lo spread non corrisponde alla vita vera, all'economia vera del Paese. E' chiaro che qualcuno sta cercando di speculare, perchè se sale questo famoso spread magari pensano che noi dobbiamo tassare i risparmi degli italiani". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Unomattina'."Abbiamo un consenso incredibile nel Paese, in cinque mesi abbiamo fatto tanto, non vorrei -ha aggiunto il vicepremier- che qualche speculatore non volesse che continuassimo a fare altrettanto. Ci sono circa 5mila miliardi di risparmio privato, che per me non si toccano".