10 ottobre 2018- 09:29 Manovra: Salvini, Ue dovrà leggerla, non si esaminano titoli giornali

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - La manovra a Bruxelles "penso la debbano leggere, uno non può esaminare i titoli dei giornali. E' tanta roba, un faldone enorme, appena arriverà a Bruxelles -non è stata ancora spedita - la leggeranno e troveranno sviluppo, crescita e investimenti e non potranno non prenderne atto". Così Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai3.