26 novembre 2018- 19:36 Manovra: Sangregorio (Usei), intervenire per italiani all'estero senza pensione

Roma, 26 nov. (AdnKronos) - Con due lettere distinte, una indirizzata al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e l’altra ai vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Luigi di Maio, Eugenio Sangregorio, deputato dell'Usei eletto dagli italiani all’estero nella circoscrizione America meridionale, chiede "un intervento urgente a favore degli italiani emigrati che ora vivono in stato di povertà e che non hanno diritto di fruire nemmeno della pensione minima garantita di 300 euro mensili prevista dalla riforma Dini. Nelle scorse settimane ho presentato proprio su questo tema un emendamento alla legge di Bilancio, che prevede la creazione di un fondo annuale dal 2019 dotato di 10 milioni di euro, un minuscolo capitolo di spesa da inserire nell'ambito del reddito di cittadinanza". "Un piccolo gesto –conclude Sangregorio- per eliminare questa vergogna nazionale, che a mio parere rappresenta parte del fallimento delle nostre politiche sociali”.