23 ottobre 2018- 16:38 Manovra: Savino (Fi), governo vuole portare Italia contro muro

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - “Volevano la bocciatura dalla Ue e l’hanno ottenuta. E’ evidente che il Governo ha deciso di portare l’Italia a sbattere contro il muro per poi incolpare il muro di non essersi spostato”. Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia.“Una classe dirigente degna di questo nome – aggiunge Savino - non sacrifica il proprio Paese per il proprio tornaconto elettorale. Ammettere di non avere le risorse per finanziarie il reddito di cittadinanza, e impiegare quelle risorse per il lavoro e la crescita, sarebbe la cosa più giusta da fare per l’Italia, ma i grillini sono purtroppo degli irresponsabili”.