1 dicembre 2018- 10:18 Manovra: Savona, rilanciare investimenti per generare fiducia

Roma, 1 dic. (AdnKronos) - "Quando l’attenzione della pubblica opinione e l’impegno della politica si concentrerà sul rilancio degli investimenti, rimuovendo gli ostacoli esistenti, l’intero dibattito sulla situazione dell’Italia e la sua collocazione in Europa cambierà di segno". A scriverlo è il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, in una lettera pubblicata oggi su 'Il Messaggero'. "Dobbiamo ripristinare la fiducia sul futuro dell’economia italiana, in modo specifico sui titoli di Stato attraverso crescita reale e stabilità politica", sottolinea.Quanto alla posizione da assumere nei confronti della Ue e sulle trattative in corso con la Commissione, "penso di essermi già espresso con chiarezza fornendo precisazioni nei documenti ufficiali, nei miei scritti e nelle mie interviste. Tengo solo a sottolineare che non è mai esistito un Savona 1, favorevole all’uscita dall’euro, e un Savona 2, favorevole a restarci rispettando i parametri fiscali; queste due figure esistono solo nella mente di alcuni commentatori", puntualizza Savona. "Esiste un solo Savona - precisa il ministro - che ha sempre sostenuto (a) che abbiamo bisogno del mercato unico per la nostra economia e la nostra società; (b) che il mercato unico richiede una moneta unica; (c) che l’architettura istituzionale su cui si basano entrambi non risponde agli obiettivi che ci eravamo prefissi con il Trattato di Maastricht e, quindi, va corretta; (d) e, in particolare, che l’architettura non è attrezzata per affrontare gli shock esogeni, ossia forme di attacco all’economia nel suo complesso e nelle componenti nazionali, come è stato il caso della crisi finanziaria del 2008, dell’accelerazione dell’immigrazione negli ultimi anni e dell’incombente crisi commerciale a seguito del ritorno alle dispute tariffarie".