27 novembre 2018- 18:24 Manovra: scambio di vedute Tria-Scholz, focus anche su Esm

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - La riforma dell'Unione Bancaria e quella del Meccanismo europeo di stabilità (Esm) ma anche la proposta franco-tedesca per la creazione di un bilancio per l’eurozona. Questi i temi affrontati dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, con il ministro delle Finanze tedesco e vice cancelliere, Olaf Scholz nel corso di un incontro a Roma.Al centro della bilaterale, si legge in una nota del Mef, "la preparazione della riunione dei ministri dell’Eurogruppo che si terrà lunedì prossimo a Bruxelles: all’ordine del giorno la riforma dell’Unione bancaria e quella del Meccanismo europeo di stabilità (Esm) oltre che la proposta franco-tedesca per la creazione di un bilancio per l’eurozona".I due ministri "hanno inoltre avuto uno scambio di vedute sulla legge di bilancio per il 2019, anche alla luce dei negoziati in corso tra Italia e Commissione europea", conclude il Mef.