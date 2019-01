8 gennaio 2019- 21:07 **Manovra: scende stanziamento per reddito cittadinanza, 5,9 mld per il 2019**

Roma, 8 gen (AdnKronos) - Ammonta a 5 miliardi 974 milioni di euro la somma stanziata per il 2019 per il reddito di cittadinanza e per il reddito di inclusione. Lo prevede l'ultima bozza di decreto che disciplina la misura, in diminuzione rispetto ai 6,1 miliardi previsti in una stesura precedente. La somma indicata per il 2020 scende da 7,75 miliardi a 7 miliardi 751 milioni; per il 2021 si passa da 8 miliardi a 7 miliardi 818 milioni; infine per il 2022 da 7,84 miliardi a 7 miliardi 663 milioni.