17 ottobre 2018- 18:13 Manovra: Schifani, cultura grande assente

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - “La cultura del lavoro è la grande assente nella legge di bilancio: alla priorità che si è voluto dare al reddito di cittadinanza, infatti, corrisponde la scure calata sull’Iri e sull’Ace e, più in generale, la mancanza di interventi capaci di sostenere la competitività delle nostre imprese". Lo afferma il senatore di Forza Italia Renato Schifani. "Per garantire un sostentamento di Stato a una piccola parte di coloro che si trovano in condizioni di difficoltà -aggiunge- si rinuncia a rimettere in moto l'ingranaggio virtuoso della crescita. Così, si inizia a comporre il quadro più volte richiamato da Grillo: una società in cui non sarà più l’imprenditorialità a creare lavoro ma sarà lo Stato a mantenere i cittadini. Un disegno chiaramente illiberale e ideologico al quale nessuno al governo sembra aver potuto, o voluto, porre un freno”.