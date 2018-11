27 novembre 2018- 17:50 Manovra: Scholz, Commissione Ue consente dialogo costruttivo

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "La Commissione Ue rispetta la sua missione. E' giusto e permette un dibattito costruttivo. E' un bene". Così il il vice cancelliere e ministro federale delle Finanze tedesco, Olaf Scholz che oggi ha incontrato a Roma il suo omologo Giovanni Tria e il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in merito al tema della manovra economica.Scholz, conferma all'Adnkronos Frank Paul Weber, un portavoce del ministero delle Finanze tedesco, "ha incontrato oggi il suo omologo Tria e il vicepremier Di Maio. Hanno discusso dell'insieme dei temi bilaterali".In vista della riunione dei ministri delle Finanze dell'Ue (Ecofin) a Bruxelles programmato per la settimana prossima, riferisce il portavoce, "Scholz ha nuovamente sostenuto l'importanza di una riforma delle istituzioni europee. Abbiamo bisogno di istituzioni potenti per essere ben attrezzati per far fronte ad una prossima crisi".