27 novembre 2018- 12:23 Manovra: Schullian (Misto), visto Conte, sostegno? Vediamo contenuti

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - Un appoggio del gruppo Misto alla manovra? "Noi sosteniamo quando conosciamo i contenuti, non sosteniamo nulla a priori: non esiste l'assegno in bianco, esiste la valutazione di quello che realmente si intende fare". Lo dice il presidente del gruppo Misto alla Camera Manfred Schullian, lasciando Palazzo Chigi dopo aver visto il premier Giuseppe Conte, che prosegue la sua girandola di incontri con le diverse forze politiche.Il presidente del Consiglio, spiega Schullian, "ci ha annunciato che ci sarà qualche cambiamento, degli adeguamenti. Quel che ci è piaciuto sono i toni più pacati tra l'Italia e Bruxelles". Tornando su un eventuale sostegno del gruppo Misto alla manovra, "è evidente - dice Schullian - che tutti noi sosteniamo la necessità di investimenti, perché è quella che fa ripartire l'economia: saremmo propensi a decisioni di questo tipo". Ma "bisogna vedere quel che accadrà", rimarca, ricordando che il gruppo che presiede è composta da varie componenti, dunque "ciascuna farà le sue valutazioni". L'incontro con Conte, comunque, "non era finalizzato a chiedere un sostegno delle opposizioni, ma volto a istituire un dialogo con le varie forze politiche". Sulla manovra, "adesso vediamo quale sarà il comportamento della maggioranza in commissione. Bisogna vedere, partire dai contenuti e non dagli annunci". Con Conte "si è parlato anche e soprattutto di un sistema di riforma che occorre fare, la parola d'ordine deve essere semplificazione".