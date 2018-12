8 dicembre 2018- 15:11 Manovra: scontro Fdi-Lega su Global Compact in aula alla Camera

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - Scontro Fdi-Lega in aula alla Camera sul Migration Global Compact durante l'esame degli ordini del giorno. La discussione è partita proprio da un odg di Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia: "Si tratta di un ordine del giorno a favore o contro il finanziamento per il Global compact e la sua sottoscrizione. Faccio appello, ovviamente, ai colleghi tutti, ma, in particolare, ai colleghi del centrodestra e della Lega a votare contro il finanziamento del Global Compact, e votare a favore di questo ordine del giorno permetterà di impegnare il Governo a non creare i presupposti per questa sottoscrizione", ha spiegato in aula il deputato di Fdi. Ma la Lega non ha votato a favore dell'odg di Fratelli d'Italia. "Noi non abbiamo difficoltà a chiarire la posizione della Lega. Noi siamo contrari al Global Compact. L'odg in oggetto parla di fondi sul Global Compact. Ma nella manovra questi fondi non ci sono", ha detto in aula Riccardo Molinari della Lega. "Ci sarà una seduta ad hoc" sul Global Compact "in cui il Parlamento sarà interessato del tema e darà un indirizzo chiaro al governo. Sarà quella sede o un odg infilato nel bilancio per fare polemica politica?", chiede il capogruppo della Lega alla Camera.