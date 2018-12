8 dicembre 2018- 15:11 Manovra: scontro Fdi-Lega su Global Compact in aula alla Camera (2)

(AdnKronos) - Ribatte via Fb Giorgia Meloni, che già era intervenuta in aula sulla questione: "Lega, Pd, M5S e Leu bocciano in aula alla Camera l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia che chiede di non stanziare fondi per il global. Caro Salvini, io non capisco: se in piazza dite che siete contrari al global compact, perché in Parlamento votate con la sinistra e bocciate tutte le nostre proposte che chiedono di non aderire a questo patto che spalanca le porte all’immigrazione selvaggia?". Meloni prendendo la parola durante la discussione dell’ordine del giorno di Fratelli d’Italia aveva sottolineato che "il global compact è esattamente quello che serve a chi ha utilizzato l’immigrazione irregolare in questi decenni per coronare il grande disegno della speculazione finanziaria, di privare nazioni e popoli della loro identità. Fratelli d’Italia chiede il voto in aula e chiediamo a chi condivide con noi la difesa dei confini, di votare contro la sottoscrizione dell’Italia al Global Compact".