14 novembre 2018- 13:29 Manovra: senatori Pd, con Lega-M5S spread alle stelle, tanto paga il popolo

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - I senatori del Pd commentano su Twitter i dati sullo spread di nuovo in rialzo. Laura Garavini scrive: "Spread di nuovo oltre 315. Borse a picco. Anni di sacrifici bruciati perché Salvini preferisce fare propaganda inasprendo di proposito i toni con UE. E i 5stelle troppo impegnati a cacciare dissidenti per frenare deriva leghista. Tanto pagano i cittadini". "Nonostante non ci sia traccia delle loro promesse elettorali in manovra - scrive Dario Stefàno - sono riusciti a far toccare 315 punti allo spread. Un capolavoro ai danni del Paese". Conclude Mauro Maria Marino, vicepresidente della commissione Bilancio: "La lettera di Tria all’Ue ha un solo risultato certo: un nuovo rialzo delle spread. Ma tanto #pagailpopolo".