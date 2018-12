29 dicembre 2018- 16:58 Manovra: Sensi (Pd), battaglia in ogni sede contro tagli editoria

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Non mi rassegno proprio per niente ai tagli mirati all'editoria e al colpo di mano contro giornali, giornalisti e redazioni in questa manovra Lega-Cinque Stelle. Continueremo questa battaglia in ogni sede, in aula, sui media, alle carte bollate, ovunque". Lo scrive su twitter Filippo Sensi del Pd.