6 dicembre 2018- 15:03 Manovra: Serracchiani, è un delitto strangolare Radio radicale

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - “E' un delitto strangolare una voce che da oltre 40 anni riesce ad essere al tempo stesso libera e istituzionale, pungolo di tutti i governi e bandiera di tutti i diritti: Radio radicale continui a vivere e a fare servizio pubblico”. Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani. “Proporsi deliberatamente la chiusura di un'emittente storica e autorevole come Radio radicale – aggiunge - non si spiega se non come la fredda attuazione di un piano di sfalcio delle voci fuori dal coro. E questo è esattamente il valore aggiunto di Radio radicale che, oltre alle dirette dal Parlamento, si occupa da sempre di argomenti 'scomodi' come le carceri, la giustizia, le minoranze o la politica estera che gli altri non seguono". "Chiedo al governo Conte - conclude - di non essere il boia di una realtà apprezzata trasversalmente”.