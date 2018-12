28 dicembre 2018- 15:44 Manovra: Serracchiani, norma su professioni sanitarie apre ad abusivi

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Non solo l’Ires per il Terzo settore ma il governo cambi subito, già adesso in aula alla Camera, anche la norma sulle professioni sanitarie perché così com’è scritta si aprono le porte agli abusivi". Lo dichiara Debora Serracchiani del Pd. Per la capogruppo del Pd in Commissione Lavoro della Camera, “l’entrata in vigore della norma 283 bis della legge di Bilancio voluta dal M5S che regola l’accesso alle professioni sanitarie è sbagliata e pericolosa. Negando ogni confronto con gli ordini e le associazioni rappresentative , che nel frattempo proponevano altre vie per riconoscere i diritti dei lavoratori, - prosegue Serracchiani- si equipara a chi è laureato chi non lo è, producendo la più grande sanatoria in sanità mia vista prima. È sufficiente dichiarare di aver lavorato per almeno tre anni come finto professionista sanitario! È l’ennesima assurdità che potrebbe mettere seriamente a rischio la salute dei cittadini affidando le cure dei malati a operatori non laureati che oggi sono abilitati a mansioni inferiori”. “C’è ancora tempo per fare marcia indietro - conclude Serracchiani - e raccogliere non solo le giuste preoccupazioni di Ordini, Associazioni e singoli professionisti ma anche di tanti cittadini che sono oggi allarmati per il caos che questa norma introduce".