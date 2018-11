21 novembre 2018- 20:41 Manovra: Sforza Fogliani (Assopopolari), base per utile dialogo Governo-Ue

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - "Dopo la decisione di oggi della Commissione Europea c’è tutto il tempo perché, prima che il Consiglio d’Europa esamini la relazione predisposta dalla Commissione, si apra tra il Governo italiano e gli Organismi europei un proficuo dialogo". Così in una nota il presidente di Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani dopo la decisione di oggi della Commissione Europea."Occorre buona volontà, a questo proposito, in entrambi le parti, ma ci sono tutte le condizioni perché l’Europa possa fare il passo che i cittadini si at-tendono. La presa di posizione del ministro Savona e il documento inviato dallo stesso in Europa sono una buona base di partenza", sottolinea.