29 dicembre 2018- 16:56 Manovra: Silvestri (M5S), Pd e Fi chiedano scusa all'infinito

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Oggi Pd e Forza Italia fanno ancora le barricate contro una manovra che finalmente rimette a posto il Paese dalle rovine lasciate in tutti questi anni proprio dai loro precedenti governi. Insieme hanno approvato la legge Fornero, diminuito le pensioni, favorito le banche, abbandonato al loro destino oltre 5 milioni di poveri, lasciato a casa milioni di giovani disoccupati". Lo dichiara in una nota il vice presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera, Francesco Silvestri."Hanno aumentato le pensioni d'oro, i vitalizi e i privilegi; occupato tutte le poltrone degli enti pubblici, fatto dilagare il debito pubblico; fatto tagli alla sanità, alla sicurezza, alla scuola e alla cultura. E adesso che stanno all'opposizione da soli 7 mesi, hanno anche il coraggio di protestare contro una manovra che finalmente cambia direzione". "Dovrebbero solo chiedere scusa all'infinito agli italiani, considerando come hanno ridotto il Paese. Sappiamo che sono assetati di potere e che, pur di non perderlo, hanno svenduto l’Italia ai burocrati europei dai quali si sono sempre fatti scrivere la legge di Bilancio, tradendo gli italiani. Da oggi il potere torna nelle mani dei cittadini”, conclude.