24 ottobre 2018- 19:48 Manovra: Siri, diminuzione Ires è misura strutturale

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "La misura che porta l’Ires dal 24% al 15% per tutte quelle imprese che investono in innovazione, in beni strumentali, in nuovo personale e che portano la produzione dall’estero all’Italia, è una misura strutturale". Ad affermarlo a Sky TG24 Economia è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Armando Siri, che ha continuato spiegando che "è giusto sostenere le imprese. Lo facciamo in un modo diverso dai governi precedenti e lo facciamo in modo strutturale, cioè l’impresa sa che questa misura rimane e non deve essere confermata di anno in anno".