5 dicembre 2018- 20:18 Manovra: Siri, escluderei dimissioni Tria, io sarei andato al 3,5% deficit

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "Che Tria sia sotto pressione è indubbio: la manovra è molto impegnativa, gli impegni sono tanti, la trattativa con l’Europa è serrata, ma che si dimetta lo escluderei, non si è mai parlato di questo. Se fosse toccato a me fare la manovra, sarei anche andato al 3,5% di deficit, abbassando tutte le imposte, ma non siamo da soli, abbiamo un contratto con i nostri partner di governo e ognuno fa proprio compito". Così il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Armando Siri (Lega) a Otto e mezzo su La7.