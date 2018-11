3 novembre 2018- 16:45 Manovra: Siri, evitare che reddito cittadinanza crei frattura Nord-Sud

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "Non c'è?un problema nel Governo" sul reddito di cittadinanza ma "la cornice del provvedimento va ancora definita": "è evidente che con il provvedimento "così come viene presentato c'è una frattura tra il nord e il sud del Paese". Così ai microfoni del giornale 'Radio Uno Rai' il sottosegretario alle Infrastrutture ed esponente della Lega, Armando Siri, della Lega a proposito del reddito di cittadinanza.Per Siri il provvedimento va ancora costruito: "io ad esempio - rileva - ho proposto che la dotazione finanziaria anziché andare direttamente e singolarmente ai vari beneficiari che ne hanno diritto potesse essere data a delle imprese o a delle aziende che si prendono in carico le persone per formarle". Rispondendo alla giornalista che gli chiedeva se c'era la disponibilità da parte del Movimento 5 Stelle a rivedere la disposizione, Siri sottolinea: "non vedo perché non dovrebbe esserci la disponibilità a creare un provvedimento che sia il più possibile condiviso e che non crei una frattura nel Paese. E' evidente che sul reddito di cittadinanza 'tout court' così come viene presentato c'è una frattura tra il nord ed il sud del Paese", conclude.