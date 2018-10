16 ottobre 2018- 11:30 Manovra: Siri, su pensioni auspicio è non dovere correggere rotta

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - "Tra Salvini e Di Maio c’è stato un confronto serrato, più che uno scontro. Il fatto che il decreto sia ‘salvo intese’ vuol dire che il provvedimento è migliorabile: questo è il nostro obiettivo. Era importante inserire il tema pensioni, perché il governo doveva dare un segnale: in campagna elettorale avevamo detto che avremmo superato la Fornero e stiamo cominciando a farlo, 400.000 persone andranno in pensione nel 2019, mi sembra che sia un primo passo in avanti". Ad affermarlo è il sottosegretario alle Infrastrutture in forza alla Lega, Armando Siri, ai microfoni di 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella e Oscar Giannino.L’auspicio, aggiunge, "è quello di non dovere correggere la rotta. Spero che tra un anno o due avremo meno problemi di sostenibilità. Il problema delle pensioni nasce dalla grande disoccupazione, per questo stiamo intervenendo per riportare i cittadini nel mercato del lavoro".