27 settembre 2018- 09:25 Manovra: Siri, Tria ha accettato contratto di governo

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Non credo che il ministro Tria voglia venir meno al suo impegno e al suo lavoro in questo governo. Poi, ognuno è libero di assumere le decisioni che vuole. Noi abbiamo un contratto Lega-Cinquestelle, il ministro Tria lo ha letto prima di accettare l'incarico al Mef". Lo ha affermato Armando Siri, sottosegretario alle Infrastrutture ed esponente della Lega, intervistato dal Giornale radio Rai. "Io penso -ha aggiunto- che alla fine prevarrà il buonsenso e prevarrà l'interesse generale degli elettori. Abbiamo bisogno di un cambio di passo, sennò non saremmo il governo del cambiamento".