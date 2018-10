26 ottobre 2018- 22:35 **Manovra: S&P, stimolo di breve durata, mancano riforme per la crescita**

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - Per l’agenzia S&P stima che “lo stimolo legato alle misure” contenute nella manovra 2019 “potrebbe rivelarsi di breve durata – tranne che per il previsto aumento degli investimenti pubblici – soprattutto dal momento che non sembrano esserci ulteriori riforme strutturali in grado di aumentare la crescita dell’economia” italiana. Lo scrive l’agenzia S&P nella nota in cui spiega la decisione di confermare il rating sull’Italia ma con outlook negativo.