20 ottobre 2018- 18:28 Manovra: Speranza, condono resta, altro che governo amico deboli

Roma, 20 ott. (AdnKronos) - "Dopo tanta confusione una sola certezza: il condono non si tocca. 100.000 euro all'anno di evasione per 5 anni. È una cifra che un lavoratore medio non vede neanche col binocolo. Altro che amico dei più deboli. Questo governo è amico dei più forti e dei più furbi. #NoCondono". Lo scrive su twitter Roberto Speranza di Mdp.