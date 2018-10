24 ottobre 2018- 12:39 Manovra: Speranza, daremo battaglia in aula e nel paese

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "Daremo battaglia in Parlamento e nel Paese contro una manovra che fa male all'Italia. Il punto non è il 2,4 in sé ma una spesa che non mette al centro il lavoro e gli investimenti”. Lo dichiara il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza.