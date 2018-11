24 novembre 2018- 11:27 Manovra: Speranza, M5S-Lega pensano solo a europee e non a Paese

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "La situazione dell’Italia, come dimostrano molti dati diffusi nelle ultime settimane, si fa sempre più difficile e dimostra il sostanziale fallimento della compagine governativa”. Lo dichiara il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza.“La manovra di Salvini e Di Maio non risolve i problemi di un paese in cui aumentano le disuguaglianze, diminuisce il lavoro e in cui 11 milioni di italiani decidono di non curarsi più. Altro che cambiamento, Lega e M5s pensano solo al loro tornaconto elettorale in vista delle europee”, aggiunge Speranza.