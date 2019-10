16 ottobre 2019- 09:26 Manovra: Speranza, 'su uso contante mediazione che può funzionare'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Sul contante abbiamo trovato ieri un punto di mediazione che a me sembra saggio e che può funzionare. Proviamo a puntare sulla moneta elettronica e a ridurre l'utilizzo del contante, che ha prodotto un aumento dell'evasione. Quindi scende la soglia del contante, per i primi due anni a 2000 euro e per il terzo anno a 1000 euro. È una scelta ufficiale che sta nelle carte che abbiamo approvato dopo lunghe discussioni". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni di 'Circo Massimo' su Radio Capital."E credo sia una scelta saggia. La battaglia -ha spiegato- è quella per portare nel nostro Paese un utilizzo molto superiore della moneta elettronica, che consentirà una battaglia fortissima all'evasione fiscale".