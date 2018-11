22 novembre 2018- 12:23 Manovra: Speranza, Ue deve cambiare ma governo non credibile

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - “L'Europa deve cambiare. Ha regole sbagliate che in questi anni non hanno prodotto crescita e hanno spesso aumentato le diseguaglianze. Ma la guerra di Di Maio e Salvini non è credibile perché le scelte fatte sono dettate solo da un piccolo tornaconto elettorale e faranno solo male al Paese”. Così Roberto Speranza, coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e uguali.