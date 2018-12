4 dicembre 2018- 17:40 **Manovra: spesa in contanti turisti sale a 15.000 euro**

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - I turisti potranno spendere fino 15.000 euro in contanti per alberghi e shopping. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al ddl bilancio che eleva di 5.000 euro il tetto, attualmente fissato a 10.000 euro, che le persone non residenti in Italia e senza cittadinanza nel paese possono spendere utilizzando denaro liquido.