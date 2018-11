13 novembre 2018- 18:39 Manovra: Taverna, reddito cittadinanza affronta allarme povertà

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "Dispiace constatare che per l'ennesima volta si cerca di criticare il reddito di cittadinanza facendone una questione meramente matematica. Ieri l'Istat ha riconosciuto che la misura ha comunque un effetto positivo sul Pil, ma al di là dell'intensità di questo effetto gli stessi dati dell'Istituto dimostrano l'immenso valore sociale del reddito di cittadinanza". Lo dice Paola Taverna, del Movimento 5 stelle, vicepresidente del Senato, rispondendo ad alcune critiche della stampa. "In Italia -aggiunge- 10 anni fa c'erano 2,1 milioni di persone in povertà assoluta, oggi sono più che raddoppiate superando quota 5 milioni. Dal 2012 a oggi 1.300 persone si sono suicidate per motivi economici. Siamo di fronte a un allarme puntualmente trascurato dai precedenti governi, ma che ora viene per la prima volta affrontato con l'introduzione del reddito di cittadinanza. Altro che sterili calcoli aritmetici".