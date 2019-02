16 febbraio 2019- 18:00 Manovra: Toffanin (Fi), 'su decretone manca accordo M5S-Lega'

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - "La commissione Lavoro ma soprattutto il Paese sono purtroppo in mano a una banda di millantatori. Il rinvio delle votazioni sul cosiddetto decretone che riguarda i provvedimenti bandiera della maggioranza, come quota 100 e reddito di cittadinanza, ha una sola motivazione: altro che coperture, manca l'accordo politico tra Cinquestelle e Lega". Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin. "Da un lato -aggiunge- l’urgenza di portare in Aula il provvedimento per riuscire ad erogare il reddito in prossimità della campagna elettorale dall’altro l’impasse del governo. Hanno convocato la commissione di sabato e domenica, l'opposizione ha responsabilmente fatto la sua parte ma si è stati costretti a rinviare alla prossima settimana. Il dato politico è palese: il governo è composto da due partiti ormai l'un contro l'altro armati".