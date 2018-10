18 ottobre 2018- 18:27 Manovra: Toia (Pd), su 'sfascia-Italia' isolati in Europa

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - “Se qualcuno aveva ancora dubbi questo Consiglio europeo è servito a certificare che sulla 'manovra-sfascia-Italia' siamo completamente isolati in Europa". Lo afferma Patrizia Toia, capo delegazione del Pd al Parlamento europeo. "A Bruxelles tutti i leader europei -aggiunge- hanno criticato duramente le misure irresponsabili su cui continuano a litigare Salvini e Di Maio come se ci fossero dei soldi da spartirsi, e tutti hanno chiesto alla Commissione di bocciare senza appello il progetto di legge Finanziaria. In pochi mesi il premier Conte è riuscito a bruciarsi quel poco di credibilità che gli era stata concessa per consuetudine diplomatica dagli altri leader e oggi ha completato l'opera dichiarando che la manovra che tutti giudicano pericolosa e irresponsabile è 'bella'". "E' chiaro -conclude Toia- che in un momento in cui lo spread viaggia spedito verso quota 400 la doppia bocciatura di Commissione e agenzie di rating ci riporterà al 2011 e gli italiani dovranno subire altre manovre lacrime e sangue per riparare ai danni che si stanno facendo in questi giorni”.