22 dicembre 2018- 15:45 Manovra: Toninelli, 1 mln in più a Lombardia per ripristino Ponte San Michele

Milano, 22 dic. (AdnKronos) - "Sono molto orgoglioso di annunciare che nella manovra del popolo abbiamo stanziato 1 milione e mezzo di euro ulteriore, da erogare nel 2019 alla Regione Lombardia, per un rapido ripristino del Ponte San Michele, tra Calusco e Paderno D’Adda, e il potenziamento del trasporto pubblico locale della zona per consentire ai cittadini spostamenti più degni, in attesa della riapertura del ponte”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in una nota. “Da quando sono al Mit - aggiunge Toninelli - la mia priorità è stata la manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture del nostro Paese. Il San Michele è una di queste, e questo ulteriore stanziamento inserito nella Manovra del popolo dimostra la mia, la nostra, attenzione e il nostro impegno”.“In legge di Bilancio - conclude - come avevo giá anticipato, abbiamo anche stanziato 250 milioni di euro su più anni per la messa in sicurezza o il totale rifacimento, dove serve, dei ponti sul fiume Po. Uno stanziamento necessario per intervenire immediatamente sulle opere più malandate”.