22 novembre 2018- 12:08 Manovra: Toninelli, Governi del Pd ci hanno lasciato pesante eredità

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - "La procedura di infrazione arriva perché l’Italia non ha rispettato il parametro di riduzione del debito nel 2016 e nel 2017. Lo dice la Commissione Ue che così certifica come i governi del Pd ci abbiano lasciato un'altra pesante eredità da gestire". Così in un post su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.