7 dicembre 2018- 10:28 Manovra: Toninelli, su auto nessuna tassa ma sconto

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "Non è un'eco tassa ma uno sconto per chi compra auto ibride e non inquinanti". A puntualizzarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, parlando dell'emendamento alla manovra "che è - ha sottolineato - della Lega". "Lo miglioreremo al Senato", ha assicurato il titolare del Mit.