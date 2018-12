20 dicembre 2018- 12:16 Manovra: Toninelli, tassisti? Preoccupati da visita Salvini a Ncc

Roma, 20 dic. (AdnKronos) - La decisione sugli Ncc, con una misura tampone in legge di bilancio per non condannare a morte il comparto degli autonoleggiatori, "è stata accettata ufficialmente dai tassisti, che ieri vedendo Salvini far visita agli Ncc probabilmente si sono preoccupati...". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, mentre i tassisti, dopo i disagi per il blocco di ieri, tornano oggi di nuovo in piazza per protestare contro il governo giallo verde. Sulla norma sugli Ncc prevista in manovra, per scongiurare l’obbligo del rientro in rimessa alla fine di ogni corsa che sarebbe scattato dal prossimo primo gennaio, "i tavoli li ha fatti il sottosegretario Rixi, che probabilmente non si è sentito con Salvini...".