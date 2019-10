16 ottobre 2019- 02:34 Manovra: torna 'bonus Befana', 3 mld coperture da lotta evasione

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Torna il 'bonus Befana', il 'cashback' per premiare chi effettua pagamenti con moneta elettronica, rinunciando all'uso del contante. Scatterà a partire dal 2021, la copertura -3 miliardi o oltre - sarebbe già stata individuata per lo più dalla lotta all'evasione. Non solo. Tutto ciò che verrà recuperato dalla guerra al sommerso finirà in un fondo ad hoc per il cashback, alimentando così un circolo virtuoso: più moneta elettronica usi più avrai diritto a un saldo 'corposo', le risorse per far scattare la premialità pescate proprio dalla lotta al nero. Ai 3 miliardi di coperture individuate, si andranno dunque ad aggiungere le ulteriori risorse finite nel fondo alimentato dal contrasto all'evasione.