4 novembre 2019- 16:05 Manovra: Treviso, 'salasso' per azienda del tabacco, a rischio 140 nuove assunzioni (2)

(Adnkronos) - Il caso del mercato del tabacco trinciato a taglio fino è emblematico perché rappresenta una forma di cuscinetto tra le sigarette normali e il mercato irregolare. Diversi Paesi europei, a cominciare dalla Germania, hanno istituito un piano di aumento sul lungo periodo delle accise, ma con un rapporto costante tra i costi delle sigarette e quello del tabacco, perché è l’unico sistema che garantisce un gettito fiscale costante. Uno studio della London Economics infatti, ha mostrato come i bruschi aumenti di tassazione portino i consumatori in due direzioni: quella del mercato nero e quella degli acquisti sui mercati esteri, visto che non esiste una politica comunitaria in materia. In entrambi i casi le entrate fiscali del Governo saranno ridotte. “L’articolo in finanziaria sull’istituzione dell’imposta su cartine e filtri è breve e non chiarisce i meccanismi di controllo (basta fare il confronto con l’articolo dedicato alla “sugar tax”) non si capisce come il governo pensi di poter realisticamente ricavare 60 milioni di tasse da un mercato che ne vale 60. È’ evidente che si tratta di una valutazione insostenibile, anche perché ci sarà una riduzione dei consumi legali, senza dimenticare le aziende che cercheranno scorciatoie fiscali vista la poca chiarezza dell’articolo e la difficoltà di controllo, che sarà la principale criticità per la riscossione dell’imposta", spiega.