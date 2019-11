4 novembre 2019- 16:05 Manovra: Treviso, 'salasso' per azienda del tabacco, a rischio 140 nuove assunzioni (3)

(Adnkronos) - "Il 2019 per noi è stato un anno positivo e avevamo programmato un piano di assunzioni, 40 entro fine anno e un centinaio nel prossimo triennio, ma alla luce della manovra abbiamo deciso di congelarlo perché, secondo le nostre stime, se non verrà modificata porterà a una riduzione del nostro mercato di almeno il 40%. - annuncia l'ad di ITA - Per dare un’idea: abbiamo calcolato che quest’anno su 5,4 milioni di euro di introiti dalle cartine, avremmo 5,3 milioni di imposte. È un circolo vizioso: il Governo cerca introiti facili e immediati, però così facendo mette in moto meccanismi che immediatamente danneggiano le aziende e il sistema economico del Paese, sempre a vantaggio dei furbi che troveranno il modo di guadagnare da questo tipo di situazioni. Non siamo contrari alla regolamentazione e al mercato controllato con dei depositi fiscali, ma deve essere una tassazione graduale, non un salasso, altrimenti diventa un boomerang.”.