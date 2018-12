6 dicembre 2018- 13:28 Manovra: Tria a Palazzo Chigi

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è arrivato a Palazzo Chigi, dove oggi potrebbe tenersi il vertice sulla manovra con il presidente del Consiglio e i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Già ieri in serata, a quanto si apprende, il responsabile di via XX Settembre è arrivato nella sede del governo per vedere il premier, Giuseppe Conte.