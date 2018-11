14 novembre 2018- 08:29 Manovra: Tria a Ue, 2,4% deficit è limite invalicabile(2)

(AdnKronos) - "L'indebitamento netto sarà - evidenzia quindi Tria - conseguentemente sottoposto a costante monitoraggio, verificando sia la coerenza del quadro macroeconomico sottostante le ipotesi di finanza pubblica, sia l'andamento delle entrate e delle spese". Tria ricorda la "serie di presidi" previsti dalla normativa nazionale che obbligano il Governo a riferire tempestivamente alle Camere in caso di scostamenti, "assegnando, tra l'altro, al ministro dell'Economia e delle Finanze, il compito di assicurare il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica .Il ministro dell'Economia e delle Finanze è tenuto, altresì, a verificare che l'attuazione delle leggi avvenga in modo da non recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi concordati e ad assumere tempestivamente, in caso di deviazione, le conseguenti iniziative correttive nel rispetto dei principi costituzionali".